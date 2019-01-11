10 شائعات والحكومة ترد.. تعرف عليها

11 يناير 2019 - 01:05 م

انطلقت العديد من الشائعات في الفترة السابقة ، مما استدعي أن تتدخل الحكومة وتنفيها.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي.

مادة مسرطنة بأوية ضغط في الأسواق

والبداية بنفي ما انتشر بشأن استمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوي على مادة (فالسارتان) المسرطنة بالصيدليات، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقا لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، والذي نص على سحب 14 عقارا يدخل في تركيبهم مادة (فالسارتان).

وشددت الوزارة على صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات، بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لكافة الشروط والمعايير الصحية العالمية، مؤكدة سحب جميع الأصناف الدوائية المحتوية على مادة (فالسارتان)، المستخدمة لعلاج ضغط.

ارتفاع معدل الإصابة بالدرن

نفى المركز الإعلامي، ما تردد بشأن ارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، وتواصل المركز مع وزارة الصحة، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن الوضع الصحي بمختلف المحافظات آمن تماما ولا يوجد تفشي لأى أمراض وبائية.

وأشارت الوزارة إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن في مصر بنسبة كبيرة، حيث وصلت لـ13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 0.3 لكل 100 ألف شخص، وأن الوزارة تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائيا على مرض الدرن بحلول عام 2030.

درجتا رأفة لطلاب الثانوية

نفى المركز الإعلامي، ما تردد بشأن منح وزارة التربية والتعليم درجتي رأفة لجميع طلاب الثانوية العامة في كل مادة مجموع، وتواصل المركز مع الوزارة، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما, موضحة أن درجات الرأفة لا تمنح سوى للطالب المستحق لها والذي تنطبق عليه القواعد والشروط المنظمة لذلك.

وأوضحت أن درجات الرأفة لطلاب الثانوية تمنح فقط في حالة الطلاب الذين تتغير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، لافتة إلى أن الحد الأقصى لدرجات الرأفة هو 6 درجات يأخذها الطالب بعد رصد درجاته بجميع المواد، ومعرفة إن كان محتاجا لتلك الدرجات في مادة ما من عدمه.

زيادة أسعار الأسمدة الزراعية

نفى المركز الإعلامي، ما انتشر بشأن إقرار وزارة الزراعة زيادات على أسعار الأسمدة الزراعية الشتوية، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على توفير الأسمدة اللازمة لزراعة كافة المحاصيل بالمحافظات، وأن أسمدة الزراعات الشتوية متوفرة بالجمعيات الزراعية والأسواق، وأنها تشن بحملات مرورية على المناطق الزراعية لإرشاد المزارعين بطرق التسميد والري الصحيحة خلال التقلبات الجوية، لزيادة الإنتاج وتجنب تأثر الزراعات الشتوية بالتغيرات المناخية.

توزيع التابلت على تلاميذ ابتدائي

نفى المركز الإعلامي، ما تداول بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم، التابلت، على تلاميذ أولى ابتدائي في النظام التعليمي الجديد، وتواصل المركز مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، قائلة إن توزيع أجهزة "التابلت" بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل المرحلة الابتدائية.

وأوضحت أن النظام التعليمي الجديد يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف، مشيرة إلى أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل أبنائنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.

تسريح العمال

نفى المركز الإعلامي، صحة ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لتسريح العمال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وتواصل المركز مع وزارة القوى العاملة, التي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مؤكدة أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها.

وذكرت الوزارة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على كافة حقوق العمال، مؤكدة على اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعي واعتبارها جزءا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور.

رسوم تغيير عدادات الكهرباء

نفى المركز الإعلامي، ما أثير من أنباء تفيد بفرض وزارة الكهرباء رسوما على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب، وتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء تماما, موضحة أنها تركب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية.

وأشارت الوزارة إلى أن العداد الذكي به العديد من المميزات، إذ أنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي ويكون متصلا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلا عن أنه يمكّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أي كروت.

رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير عن اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائيا عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالي، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية.

سرقة حفريات نادرة

نفى المركز الإعلامي، صحة ما تردد بشأن سرقة حفريات نادرة من الحيتان والديناصورات من المتاحف التابعة لوزارة البيئة، وتواصل المركز مع وزارة البيئة، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن جميع المتاحف البيئية مؤمنة بشكل كامل ضد أي محاولات للسرقة أو الاعتداء على مقتنياتها.

وأشارت الوزارة إلى سعيها لتنفيذ خطة طموح تستهدف إنشاء متاحف بيئية داخل المحميات الطبيعية، في إطار النهج الذي تتبعه ?عادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد، متابعة أن مصر تمتلك 30 محمية طبيعية تحتل نسبة 15% من مساحة البلاد، وسيتم إنشاء متحف بيئي داخل كل محمية.

بيع وحدات مشروع روضة السيدة

نفى المركز الإعلامي، ما تردد بشأن اعتزام وزارة الإسكان طرح فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري، وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن المشروعات التي تنفذها الدولة لإعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة تكون حصرا عليهم، ولا يتم بأي شكل من الأشكال طرح فائض الوحدات للاستثمار.

وأضافت الوزارة أن روضة السيدة زينب أحد المشروعات التي نفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية لصالح السكان القاطنين بالمنطقة، لافتة إلى توفير إيجارات مؤقتة للسكان -بواقع 1200 جنيه شهريا- طوال فترة التطوير، لحين الانتهاء من المشروع وإعادة التسكين.



