إخلاء 3 محاكم بعد إنذار بوجود قنابل

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متابعات- محمد الخرو

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ألمانيا

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أخلت الشرطة الألمانية عدد 3 محاكم في ثلاث مدن بوتسدام وماجدبورج وإرفورت وفيسبادن وكيل بعد تلقي المحاكم الثلاث رسائل إلكترونية تحمل تهديدات بالتفجير.

وبحسب بيانات شرطة ماجدبورج، تضمنت الرسالة الإلكترونية المرسلة من مجهول تهديداً بشن هجمات على مستوى ألمانيا.

واضطر نحو 200 شخص إلى الخروج من المحكمة في بوتسدام وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالمبنى وتمشيط المكان بالاستعانة بكلب بوليسي. كما تم أيضا إخلاء مبنى محكمة في إرفورت وإخراج نحو 30 موظفاً منه، إلى جانب إخلاء مباني محاكم في كيل وفيسبادن.

يذكر أن محاكم أخرى في ولاية شليزفيج-هولشتاين تلقت تهديدات أيضا خلال الأسابيع الماضية، إلا أن سلطات الأمن لم تعثر على أجسام مشبوهة.


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