الرهبان يشاركون في أولمبياد 2020

11 يناير 2019 - 12:46 م

شكل بابا الفاتيكان فريق للعدو من الرهبان والقساوسة في أولمبياد 2020 للمشاركة في الارجنتين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء قرار تنظيم الفريق الوطني للركض بالفاتيكان ليتكون من 60 عداء بين الكهنة والراهبات وأطباء.

وأمين مكتبة الفاتيكان البالغ من العمر 62 عامًا، ليصبح بذلك الفريق الوطني الأول من نوعه.

وأبرم الفاتيكات اتفاقية مع اللجنة المنظمة الإيطالية للأولمبياد للسماح للفريق بالمنافسة على الصعيد الدولي بدءً من العام القادم،

فيما يجري الفريق تدريباته حاليًا للوصول إلى أعلى مستويات اللياقة البدنية.

ويخوض الفرق أولى تحدياته خلال منافسات الركض بين الدول الأوروبية قبل أن يشارك من جديد في بطولة البحر المتوسط للركض أواخر العام الجاري، وصرح "خوسيه سانشيز" رئيس الفريق تلك الخطوةة جاءت إيماناً من رغبة الفاتيكان في خرط الراهبان والقساوسة في الأنشطة الرياضية العالمية.