» إجراء سار من "القابضة لمياه الشرب"

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النهار

تامر أمين

القابضة للمياه

ممدوح رسلان


أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن عدم الحفاظ على المياه هي ثقافة منتشرة في مصر، لافتًا إلى أن البعض لا يشعر بوجود ندرة في المياه بسبب وجود النيل.

وأضاف"رسلان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامي تامر أمين، أن الشركة تغطي 97 من سكان مصر بالمياه، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على توعية الجيل القادم بأهمية الحفاظ على المياه من خلال إعطاء محاضرات للطلاب في المدارس، وتنظيم زيارات ميدانية لمحطات تنقية المياه.

وكشف عن أن الشركة قامت بتوفير قطع تركب في "الحنفية" لتوفير المياه بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن سعر هذه القطعة يتراوح ما بين 40 لـ50 جنيهًا، وهذا يوفر فاتورة المياه لـ70%. ولفت إلى أن الشركة تتوسع خلال الفترة الأخيرة في تركيب العدادات في كل شقة، ووصل عدد العدادات المركبة في الشقق إلى هذه الحظة لـ6 ملايين عداد.

و أشار إلي أن الشركة بدأت تركيب العدادات المسبوقة الدفع التي تعمل بالكارت، وتم توريد أكثر من 100 الف من هذا النوع، لافتًا إلى أن هذا العداد يعطي للمستهلك إنذار عند وصول الرصيد لـ20 جنيهًا.

وأوضح أن المياه لا تقطع في فترة الإجازات عند انتهاء كارت العداد مسبوقة الدفع، وبعد الشحن تخصم المياه المستهلكة، لافتَا إلى أن هناك اقبال شديد خلال الفترة الأخير على شراء العدادات مسبوقة الدفع.

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