  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:15 م
بحث متقدم
فلسطين

«الفلسطينيون» ينطلقون في مسيرات «صمودنا سيكسر الحصار»

رئيس الوزراء

10 شائعات والحكومة ترد.. تعرف عليها

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وشكاك"

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

بالفيديو.. قنابل وإشعال إطارات في اشتباكات بين الشباب وقوات الأمن

إخلاء 3 محاكم بعد إنذار بوجود قنابل

الحديقة اليابانية

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

ارشيف

الأمن يضع قطبي الكرة المصرية في مأزق

مصطفي أمين أعطى فلاحا جاموسة..فأنقذه نجله من الموت

مصطفى أمين أعطى فلاحًا جاموسة.. فأنقذه نجله من الموت

البرادعي

"البرادعي" يكشف: 4 أسرار في زيارة "بومبيو" للقاهرة

عمود إنارة يصعق طفلا بإهناسيا

مفاجأة كارثية بوفاة ضحية عمود الإنارة بالبحيرة

باراجواي تقطع علاقتها الدبلوماسية مع فنزويلا

عرب وعالم

الرئيس الفنزويلى
الرئيس الفنزويلى

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

دولة أفريقية تعيد علاقاتها مع قطر مُجددًا

#

هذا السيناريو يجنب مصر التصعيد في قضية "ريجيني"

#

أول تعليق لـ "النواب" على نتائج تحقيقات "ريجيني"

#

البشير: حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا

فنزويلا

بارجواى

الولايات لمتحدة الامريكية

قطع رئيس باراجواى ماريو إبدو بينيتيز العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا، وذلك بعد تنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا فى الفترة من 2019 إلى 2025.

وأفادت قناة سى إن إن"، الإسبانية  بأن بنيتيز قال إن سفارة  فنزويلا سيتم إغلاقها وسيتم سحب الموظفين الدبلوماسيين، مشيرا إلى أن هذا لا يعنى أن باراجواى لم تمتثل لالتزاماتها الدولية أو أنها لا تعرف الدين الذى لديها مع شركة النفط الفنزويلية المعروفة باسم بتروليوس دى فنزويلا (PDVSA )، بالإضافة إلى ذلك ، بعث برسالة تضامن لشعب فنزويلا.

ويبدأ الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ست سنوات أخرى فى السلطة مع انهيار الاقتصاد وتهديد بعض جيران أمريكا اللاتينية الذين لن يعترفوا بحكومته.

وأشارت القناة إلى أن 13 من 14 وزراء خارجية فى مجموعة ليما رفضوا الفترة الجديدة لمادورو، وقالوا إن الانتخابات التى أدت إلى فوزه غير شرعية وتفتقر إلى النزاهة، وذلك لعدم مشاركة جميع الفاعليين السياسيين الفنزويليين.

و أعربت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبى وعدة بلدان فى المنطقة عن استيائها من الانتخابات الأخيرة وحثت على إجراء انتخابات جديدة نزيهة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء سار من "القابضة لمياه الشرب"
» ضبط شبكة دعارة داخل منزل في السويس
» حقيقة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة بالأسواق
» "بومبيو" يغادر مصر بعد مباحثات مع السيسي وشكري
» انتحار مريض نفسي من أعلى عقار بالهرم
» نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"
» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة
» الأهلي يقيد صفقاته الجديدة بأفريقيا
» شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها
» تراجع جديد في أسعار الذهب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان