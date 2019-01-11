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"الكهرباء"عن اقتحام منزل سيدة من قبل محصل: "اعتذرنا"

الحياة السياسية

الدكتور أيمن حمزة - المتحدث باسم الكهرباء
ارشيفية

إيمان هاني

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الكهرباء

دي إم سي

أسامة كمال

سيدة

أيمن حمزة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنهم تواصلوا مع السيدة التي تم اقتحام منزلها من قبل محصل، بسبب تأخرها في الدفع، وقدموا لها اعتذارًا، وهي تعاملت مع الأمر بمنتهى الإيجابية.

وقال "حمزة"، في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، إنه تم التحقيق مع الموظف الذي قام بذلك، لافتا إلى أنه كان هناك متأخرات 6 أشهر، على الوحدة السكنية وأرسلوا إنذار بالدفع أو سحب العداد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الإنذار لم يصل للسيدة لأنهم مسافرون باستمرار، مشددا على أنه حتى لو كان هناك تأخير، فيجب في البداية الإنذار، ثم قطع التيار، ثم سحب العداد في وجود صاحب الوحدة السكنية.

ولفت إلى أن وزير الكهرباء، عندما علم بالواقعة أصدر توجيها بضرورة الاعتذار للسيدة، وبالفعل توجه لها اثنين من نواب رئيس الشركة وقدما لها الاعتذار عما حدث، وحتى زوج السيدة كان يود سحب الشكوى من سرعة الاعتذار، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح أنه ليس معنى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحقيق الإداري إن الأمر قد انتهى، ولكل مواطن الحق في الحصول على حقه الجنائي كما يريد.

وشدد على أن رئيس الشركة أصدر منشورًا للعاملين بضرورة الالتزام بالتعليمات والخطوات في هذه الحالات حتى لا يتم تكرار الموضوع مرة أخرى.

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