  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
فلسطين

«الفلسطينيون» ينطلقون في مسيرات «صمودنا سيكسر الحصار»

رئيس الوزراء

10 شائعات والحكومة ترد.. تعرف عليها

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وشكاك"

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

بالفيديو.. قنابل وإشعال إطارات في اشتباكات بين الشباب وقوات الأمن

إخلاء 3 محاكم بعد إنذار بوجود قنابل

الحديقة اليابانية

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

ارشيف

الأمن يضع قطبي الكرة المصرية في مأزق

مصطفي أمين أعطى فلاحا جاموسة..فأنقذه نجله من الموت

مصطفى أمين أعطى فلاحًا جاموسة.. فأنقذه نجله من الموت

البرادعي

"البرادعي" يكشف: 4 أسرار في زيارة "بومبيو" للقاهرة

عمود إنارة يصعق طفلا بإهناسيا

مفاجأة كارثية بوفاة ضحية عمود الإنارة بالبحيرة

محاكمة رئيس حي الرحاب بتهمة الرشوة.. السبت

قضايا وحوادث

التحقيق مع موظف بجمعية الإسكان لتقاضيه رشوة 35 مليونًا
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

#

اليوم.. استكمال محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

#

القبض على رئيس حى بتهمة تلقى رشوة مليون جنيه

#

محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة المقطم.. السبت

رئيس حي الرحاب

رشوة رئيس حى الرحاب

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار مدبولي كساب، أولى جلسات محاكمة  رئيس حى الرحاب، ومحامى فى الشئون القانونية بمدينتى لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة

وكشفت التحقيقات، أن الرقابة الإدارية تمكنت من إلقاء القبض على (ن.ع ع) رئيس حى المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) ومحامى بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.

وواجهت النيابة المتهم الأول بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرها، واعتراف المتهم الثانى فى الواقعة الذى تضمن وساطته للمتهم الأول مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء سار من "القابضة لمياه الشرب"
» ضبط شبكة دعارة داخل منزل في السويس
» حقيقة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة بالأسواق
» "بومبيو" يغادر مصر بعد مباحثات مع السيسي وشكري
» انتحار مريض نفسي من أعلى عقار بالهرم
» نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"
» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة
» الأهلي يقيد صفقاته الجديدة بأفريقيا
» شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها
» تراجع جديد في أسعار الذهب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان