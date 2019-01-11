  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:17 م
بحث متقدم
فلسطين

«الفلسطينيون» ينطلقون في مسيرات «صمودنا سيكسر الحصار»

رئيس الوزراء

10 شائعات والحكومة ترد.. تعرف عليها

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وشكاك"

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

بالفيديو.. قنابل وإشعال إطارات في اشتباكات بين الشباب وقوات الأمن

إخلاء 3 محاكم بعد إنذار بوجود قنابل

الحديقة اليابانية

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

ارشيف

الأمن يضع قطبي الكرة المصرية في مأزق

مصطفي أمين أعطى فلاحا جاموسة..فأنقذه نجله من الموت

مصطفى أمين أعطى فلاحًا جاموسة.. فأنقذه نجله من الموت

البرادعي

"البرادعي" يكشف: 4 أسرار في زيارة "بومبيو" للقاهرة

عمود إنارة يصعق طفلا بإهناسيا

مفاجأة كارثية بوفاة ضحية عمود الإنارة بالبحيرة

"الكهرباء" تنفي رفع الدعم في يناير الجاري

الحياة السياسية

العدادت
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الوزراء" يكشف حقيقة رفع الدعم نهائيًا عن المياه

#

لبنان: لسنا أصحاب القرار في دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية

#

حقيقة رفع الدعم عن المياه فى يناير الجارى

#

"الكهرباء" تكشف حقيقة إلغاء شرائح الاستهلاك

وزارة الكهرباء

الدعم

مجلسي الوزراء

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء  أنباء  رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالى، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة فى بيان  لها أنه لم يتم إقرار أى زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير، وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذى تم إقراره فى يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن، شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 – 2022، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من استدامة التغذية الكهربائية بالجودة المطلوبة.

ونفت ما تردد من فرض رسوماً، على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالى بدفع الرسوم عند التركيب، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، أو دفع أى مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف فى الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكى من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكى به العديد من المميزات، حيث أنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقى، ويكون متصلًا بالمقر الرئيسى للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أى كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء سار من "القابضة لمياه الشرب"
» ضبط شبكة دعارة داخل منزل في السويس
» حقيقة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة بالأسواق
» "بومبيو" يغادر مصر بعد مباحثات مع السيسي وشكري
» انتحار مريض نفسي من أعلى عقار بالهرم
» نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"
» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة
» الأهلي يقيد صفقاته الجديدة بأفريقيا
» شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها
» تراجع جديد في أسعار الذهب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان