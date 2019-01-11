«الفلسطينيون» ينطلقون في مسيرات «صمودنا سيكسر الحصار»

11 يناير 2019 - 12:01 م

انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة مسيرات الفلسطينيين في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "صمودنا سيكسر الحصار".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت إنها رسالة إصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال وإسناد الأسرى، بحسب وكالة سما للأنباء الفلسطينية .

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه اسرائيل تصاعد الأحداث خاصة بعد تجميد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يستعد ليوم آخر من المظاهرات العنيفة على الحدود، حيث نشر القناصة على الحدود .



