» ضبط شبكة دعارة داخل منزل في السويس

11 يناير 2019 - 12:01 م

ألقت مباحث الآداب بالسويس القبض على سيدة ونجلها يقومان بإدارة منزلهم بمدينة الأمل بالمحافظة، لممارسة الدعارة.

وردت معلومات للواء محمد جاد، مدير أمن السويس،يفيد بضبط سيدة ونجلها يدران منزلهما بمدينة الأمل لممارسة الدعارة مقابل أموال يحصلون عليها من راغبى المتعة الحرام، حيث تم ضبط السيدة ونجلها ومعهم قواد وسيدتين واثنين راغبين متعة داخل الشقة السكنية.

وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة بالسويس بالتفتيش، تم ضبط كل من "ن. ن" 42 عامًا، صاحبة المنزل وابنها "م. س"، و"م. غ. أ " 34 عامًا "قواد"، و"س. أ" 44 عامًا راغب متعة، و"أ. ل" سيدة 22 عامًا، و"هـ. ص" سيدة 24 عامًا، و"ف. أ" 28 عامًا راغب متعة يمارسون الرذيلة داخل الشقة السكنية.

حرر المحضر اللازم بالوقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.