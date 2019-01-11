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حقيقة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة بالأسواق

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الصحة
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وكالات- حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

ضغط الدم

وزاارة الصحة

مادة فالسارتان

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد من أنباء تُفيد باستمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوي على مادة “فالسارتان” المسرطنة بالصيدليات.

وأرسلت الوزارة، خطابًا إلى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدةً أنه لا صحة لاستمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوى على مادة “فالسارتان” المسرطنة بالصيدليات، وأنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقاً لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، والذي نص على سحب 14 عقارًا يدخل في تركيبهم مادة ” فالسارتان”.

وشددت الوزارة، وفقًا لبيان لها، على صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لكافة الشروط والمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة سحب جميع الأصناف الدوائية المحتوية على مادة فالسارتان “valsartan ” المستخدمة لعلاج ضغط الدم، وذلك بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية (ema ) تحذيراً لمستخدمي الدواء في أوروبا، وقامت بسحب الدواء المنتج من بعض الموردين للمادة الخام المحتوية على كمية عالية نسبياً من الـ (NMDA ) عالمياً.

وتستخدم العقارات المنبثقة من مادة فالسارتان (Valsartan ) في علاج فرط ضغط الدم.

وحذر مركز اليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، من تناول العقارات المنتجة من المادة الفعالة “فالسارتان”، بناءً على ما رصده المركز من تقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، بسبب تلوث تلك المادة والموردة من إحدى الشركات الصينية، بشائب غير متوقع، ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة، ما يشكل خطرًا محتملًا بالإصابة بمرض السرطان، بحسب تقرير لشبكة “سي إن إن”.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754).


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