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نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"

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باسم مرسى

بتروجيت

شن محمد إبراهيم طيارة، لاعب بتروجت السابق، هجومًا ضاريًا على باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار لسموحة، بعد أن سخر الأخير من وضعه الفريق البترولي في جدول ترتيب مسابقة الدوري، وتذيله لجدول المسابقة.

وقال "طيارة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "رسالة لباسم مرسي يا بني أنت أكيد فاكر شكلك كان عامل إزاي أول ما جيت بتروجيت، وأكيد فاكر انك كنت كل يوم بتروح بعد التمرين في عربيات زمايلك".

وتابع: "مش عيب كلنا بدأنا من تحت الصفر العيب لما ننسه أصلنا، نادي بتروجيت هو اللي ركبك عربيه وخله الناس تعرفك، وعشان كده روحت الزمالك، عيب ومصيبة لما تتكلم كده علي مكان كان بيصرف عليك وعلي أهلك، وتستكبر حتي تقول اسمة، عشان هو بقى في موقف صعب في جدول الدوري".

وأضاف: "أنا مثلاً ليا مبلغ كبير في بتروجت بعد ما سبت النادي ولغاية دلوقتي ماختوش لكن عمري ما قدر أغلط أو أتكبر على مكان كلت فيه عيش وكان فاتح بيتي وبيصرف عليا انا وأهلي، رغم أني كنت رايح بتروجت وبفضل الله كنت معروف ورايح شبعان من نادى كبير نادي إنبي، مش زيك ماكنش حد يعرفك ورايح جعان، لكن عمري ما أنسه خير وفضل نادي بتروجيت عليا وعلي بيتي".

وأشار: "أن شاء الله يا رب بتروجت يرجع لمكانه الطبيعي في الدوري يارب بتروجيت نادي كبير، ونصيحة لوجه الله الدنيا دواره يابني مابتفضلش علي حالها (ولو دامت لغيرك ما كانتش جاتلك) اشمعنه حسام باولو هداف الدوري كذا موسم وكان في الزمالك برضو ماستكبرش علي نادي الداخلية صحيح قله الأصل طبع ".





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