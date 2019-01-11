  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
فلسطين

الحجارة تحطم مركبات المواطنين في "مسيرات العودة"

مصطفي أمين أعطى فلاحا جاموسة..فأنقذه نجله من الموت

مصطفى أمين أعطى فلاحًا جاموسة.. فأنقذه نجله من الموت

البرادعي

"البرادعي" يكشف: 4 أسرار في زيارة "بومبيو" للقاهرة

عمود إنارة يصعق طفلا بإهناسيا

مفاجأة كارثية بوفاة ضحية عمود الإنارة بالبحيرة

محمود كهربا

راتب خيالي لـ "كهربا" بعد العودة من المغرب

حريق منزل

اشتعال حريق في السفارة المصرية

الجبالي: مفاجآت عن منصبى السابق قريبًا

طلب مهم لـ"الجبالي" من الرئيس

«الأسد»: روسيا قد تتدخل بريًا في سوريا

أمريكا تسحب قواتها من سوريا.. تعرف علي السبب

رونالدو

تحليل نووي لـ"رونالدو" في تهمة الاغتصاب

رانيا يوسف

رانيا يوسف: "الستات بتبوظ بعض"

"البرادعي" يكشف: 4 أسرار في زيارة "بومبيو" للقاهرة

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"السعيد" كلمة السر في زيارة "آل الشيخ" للزمالك اليوم

#

أسباب زيارة «آل الشيخ» نادي الزمالك

#

بابا الفاتيكان يزور الإمارات فبراير المقبل

#

الرئيس الفلسطيني يصل إيطاليا في زيارة رسمية

أمريكا

الاسلام

مصر

الخارجية

البرادهي

حذر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، من زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر وحديثة عن الإسلام المتطرف.

وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "إذا كانت " الرؤية" الأمريكية للشرق الأوسط، كما وردت على لسان وزير خارجيتها، تقتصر على مواجهة الإسلام المتطرف وايران وضمان أمن اسرائيل والتفاخر بنقل السفارة الى القدس دون أي اشارة إلى آمال وتطلعات الشعوب فى الحرية والكرامة فالرسالة واضحة.

واختتم تغريدة بقولة: "علينا أن نعتمد على أنفسنا وأنفسنا فقط".

 وكان قد تواجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة، بالأمس، في إطار جولته الشرق اوسطية التي تستمر تسعة أيام بدأت الثلاثاء الماضي من الأردن، ثم توجه إلى العراق في زيارة غير ملعنة، حتى حطت طائرته في مطار القاهرة الدولي في وقت متأخر مساء الأربعاء الماضي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الهدف من زيارة بومبيو للشرق الأوسط هي وضع الخطوط العريضة للسياسات الأمريكية حيال المنطقة، بعد التطورات التي حدثت مؤخرًا كان أحدثها سحب القوات الأمريكية من سوريا، موضحة أن المسؤول الأمريكي سوف يطرح "القضايا الإقليمية الحيوية، التي بينها ملف إيران ووضع غزة ومحاربة الإرهاب والتعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد.

وأوضح بومبيو، عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن جولته تهدف إلى بحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وخطط واشنطن مع حلفائها وشركائها لزيادة الضغط على إيران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار مريض نفسي من أعلى عقار بالهرم
» نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"
» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة
» الأهلي يقيد صفقاته الجديدة بأفريقيا
» شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» مصر ترحّل ألمانيا داعشيا من مطار القاهرة
» معلومة هامة بشأن تركيب عدادات المياه الإلكترونية
» "النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا
» دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكاتدرائية الجديدة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان