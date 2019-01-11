تفاصيل إذاعة بطولة أفريقيا على القنوات الأرضية المصرية

11 يناير 2019 - 11:22 ص

قال هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية، إن جميع مباريات بطولة الأمم الإفريقية التى ستقام بمصر فى يونيو القادم سيتم نقلها على القنوات الأرضية المصرية ، لافتا إلى أنه من المستحيل نقل مباريات البطولة على أى قناة فضائية مصرية مفتوحة خاصة أن قوات بى ان سبورت حصلت على الحقوق الحصرية لمباريات " الكان " منذ فترة طويلة.

وتابع رشاد فى تصريحات صحفية أنه سيعقد اجتماعا مهما ومطولا ظهر الأحد مع جميع مخرجى المباريات للوقوف على تصورهم لنقل مباريات البطولة بالشكل اللائق على القنوات الأرضية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد رئيس البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى أنه سيطالب حسين زين رئيس الهيئة بتوفير 4 وحدات إذاعة خارجية جديدة لطى سظهر النقل التليفزيونى فى أفضل تقنية رغم انه استخدام 4 وحدات جديدة أمر مكلف للغاية ومن الممكن تأجيرها وفى حالة عدم تنفيذ هذا المطلب كحد ادنى لن يكون النقل على المستوى المطلوب.