إعادة محاكمة 17 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

11 يناير 2019 - 11:19 ص

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.