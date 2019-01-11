  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
فلسطين

الحجارة تحطم مركبات المواطنين في "مسيرات العودة"

مصطفي أمين أعطى فلاحا جاموسة..فأنقذه نجله من الموت

مصطفى أمين أعطى فلاحًا جاموسة.. فأنقذه نجله من الموت

البرادعي

"البرادعي" يكشف: 4 أسرار في زيارة "بومبيو" للقاهرة

عمود إنارة يصعق طفلا بإهناسيا

مفاجأة كارثية بوفاة ضحية عمود الإنارة بالبحيرة

محمود كهربا

راتب خيالي لـ "كهربا" بعد العودة من المغرب

حريق منزل

اشتعال حريق في السفارة المصرية

الجبالي: مفاجآت عن منصبى السابق قريبًا

طلب مهم لـ"الجبالي" من الرئيس

«الأسد»: روسيا قد تتدخل بريًا في سوريا

أمريكا تسحب قواتها من سوريا.. تعرف علي السبب

رونالدو

تحليل نووي لـ"رونالدو" في تهمة الاغتصاب

رانيا يوسف

رانيا يوسف: "الستات بتبوظ بعض"

3.3 مليار جنيه قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها

مال وأعمال

الجمارك
الجمارك

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه

#

"طلعت مصطفى" تسجل 21.3 مليار جنيه مبيعات النشاط العقاري

#

جمارك الإسكندرية تحصّل 322.6 مليون جنيه "رسوم سيارات" في أكتوبر

#

جمارك الإسكندرية: 3.7 مليار جنيه للسيارات الملاكي والنقل المفرج عنها

المالية

الجمارك

مصلحة الجمارك

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك  المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين قامت جمارك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالإفراج عن 8898 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 1.7 مليار جنيه.

وفى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك اوضح التقرير ان الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغت 392 مليون و 276 الف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو  337 مليونا و260 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليون و 259 ألف جنيه.

فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 336 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 1088 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 985 مليون و 661 ألف جنيه.

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 29 مليون و 444 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 142 مليون و 359 ألف جنيه كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 79 مليون و 178 ألف جنيه.

وأشار التقرير الى أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 932 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 700 مليون و 938 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها  22.5 مليون جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل نحو 62 مليون جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 19 مليون و 484 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته أضاف التقرير أنه خلال شهر ديسمبر الماضى أيضًا تم تحصيل مبلغ 146 مليون و 749 ألف جنيه رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع غيار السيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار مريض نفسي من أعلى عقار بالهرم
» نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"
» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة
» الأهلي يقيد صفقاته الجديدة بأفريقيا
» شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» مصر ترحّل ألمانيا داعشيا من مطار القاهرة
» معلومة هامة بشأن تركيب عدادات المياه الإلكترونية
» "النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا
» دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكاتدرائية الجديدة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان