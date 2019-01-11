مصرع 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

11 يناير 2019 - 11:18 ص

لفظ 4 أشخاص أنفاسهم الأخيرة في حادث تصادم سيارتين على طريق القنطرة شرق الجفجافة بالإسماعيلية.

وردت معلومات للواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق القنطرة شرق الجفجافة، وسط سيناء بالإسماعيلية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع "أحمد حسن محمد"، 24 عامًا، و"أحمد مصطفى أحمد"، من محافظة الأقصر، و"أحمد محمود محمد"، 23 عامًا، مقيم بمحافظة المنيا، و"محمد عبد الخالق عبد الرحمن"، 33 عامًا، عامل، ومقيم بالشرقية، وإصابة آخر بإصابات مختلفة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



