وهدان: البرلمان سيعمل على توفير الدعم لنجاح بطولة الأمم الأفريقية

11 يناير 2019 - 11:15 ص

هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز مصر بتنظيم كاس الأمم الأفريقية 2019، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل بقوة مع الحكومة لتوفير كافة الدعم وتذليل العقوبات لضمان نجاح البطولة.

وأوضح وهدان في تصريحات صحفية، أن تنظيم بطولة الأمم 2019 في مصر أمر سيعود بالإيجاب لمصر على كافة الأصعدة سواء السياحية أو المالية أو الاستثمارية والسياسية، مشيرًا إلى أن هناك حرص كبير من الرئيس السيسي على العودة لأفريقيا وجعل مصر بوابة العبور لأفريقيا في كل كافة المجالات التجارية والصناعية.

وأضاف أن تنظيم البطول سيكون فرصة كبيرة لعودة الجمهور للمدرجات بشكل طبيعي في ظل عدم انتظام الحضور الجماهيري منذ 2012، مؤكدًا أنه من ضمن المكاسب هو تنشيط السياحة من خلال استضافة الوفود وجماهير المنتخبات المشاركة القادمة من مختلف دول القارة.

وأشار إلى أنه من ضمن المكاسب تحقيق مكاسب مالية من الدعم المالي القادم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعائدات الإعلانات والبث التلفزيوني، حيث تحصل الدولة المستضيفة للبطولة على جزء كبير من تلك الحقوق من الكاف.