أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف.. السبت

11 يناير 2019 - 11:15 ص

تنظر غدا السبت محكمة جنح الأزبكية، أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح.

كان مجموعة من المحامين وهم حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام و وحيد الكيلانى قد تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وقالوا ان الفنانه قامت بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور واغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.

وقال البلاغ أن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبى دول اثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور واغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع .



وأضاف البرنس أن من حق تلك الممثلة أن ترتدى ما تشاء فى المناسبات الخاصة فى الأماكن المغلقة وليس فى مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية وأمام عدسات المصورين مما يثبت عليها تعمد ارتكابها للفعل العلنى الفاضح .