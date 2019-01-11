غدًا.. استئناف داليا البحيري على حبسها بالتهرب الضريبي

11 يناير 2019 - 11:13 ص

تنظر غدا السبت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار كمال مسعود، استئناف الفنانة داليا البحيرى على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبى .

كانت الفنانة داليا البحيري بالجلسة الماضية قد حضرت إلى محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديده وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين لاتهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب