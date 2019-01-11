اجتماع للغرفة السياحية للتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع السياحى

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السياحة

الاثار

الغرفة السياحية

 اجتمع  حسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة مع  اللواء  محمد الغول مساعد وزير الداخلية  مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وبمشاركة كل من اللواء  ناجح زكى مدير مباحث شركات السياحة والسادة الضباط العميد محمد عطية والعقيد  طارق الشربينى  والعقيد وليد فودة .

وبحضور كل من  باسل السيسى و يسرى السعودى وايهاب شكرى وأسامة عمارة.

وخلال اللقاء طرح  رئيس الغرفة وجهة نظر الشركات السياحية فيما يتعلق بالإخطارات الخاصة بالبرامج السياحية التى تنظمها الشركات لعملائها وخاصة فيما يتعلق بالتغييرات اللحظية المفاجئة التى تطرأ على أى عنصر من عناصر البرنامج .

وقد ابدى  اللواء  مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والآثار تفهما كبيرا اتجاه تلك النقطة وأفاد بان شرطة السياحة والآثار تتعامل بمرونة كاملة فى هذه الحالات طالما انها سبب خارج عن ارادة الشركة .

وقد تم إيضاح الأسس التى تيسر عمل الشركات وفى ذات الوقت تحافظ على عنصر الامن للسائحين وهى ان يتم الاخطار الفورى عن اى تغيير فى العناصر الاتية من البرنامج الخاص بالمجموعات السياحية ( عدد السائحين – رقم الحافلة – اسم السائق – اسم المندوب ) فى اى مكان تتواجد فية شرطة السياحة والآثار

 سواء كان ( فندق مرخص سياحيا – عائمة مرخصة سياحيا ) .

أما فيما يتعلق بأماكن الزيارة ( خط السير ) المخطر به مسبقا يمكن تعديله والإخطار بهذا التعديل قبل التحرك ب 24 ساعة بمقر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالفسطاط .

كما أنه يسمح للسائح (  الفردى ) بالتحرك بسيارة مرخصة سياحيا من الفندق بموجب اخطار من شركة السياحة لضابط شرطة السياحة والآثار المتواجد بالفندق وهو سيتولى اخطار جهات التأمين .

كما تم التطرق لمشكلة تحرير محاضر للشركات السياحية لعدم حمل سائقيها لكارنيه الغرفة ، حيث أوضح السيد – رئيس مجلس الإدارة بأن عدد السائقين المسجلين بالوزارة أقل من العدد الفعلى للسائقين فى القطاع السياحى نتيجة كثرة المعوقات والإجراءات المطلوبة لتسجيلهم بالوزارة ، وأكد على ان الغرفة ستعمل خلال الايام القادمة بالتنسيق مع وزارة السياحة على حل تلك المشاكل وتبسيط الاجراءات وتسهيلها فى اطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية الى التحول التكنولوجى او الرقمى فى كافة الخدمات .

وأخيرا ؛ فقد وجه  رئيس مجلس إدارة الغرفة الشكر للواء  محمد الغول مساعد وزير الداخلية  مدير شرطة السياحة والآثار و اللواء  ناجح زكى مدير مباحث السياحة ولجميع قيادات شرطة السياحة والآثار على تعاونهم وجهودهم المخلصة فى توفير الامن والأمان للسائحين .

 


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