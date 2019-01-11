"نافعة" يحذر من مصيدة وزير الخارجية الأمريكي

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حذر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من خطاب وزير الخارجية بالقاهرة أمس.

وقال في تغريدة له علي "تويتر": "عكس خطاب بومبيو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصرار إدارة ترامب على قيادة تحالف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران رغم قرار الانسحاب من سوريا".

وتابع "نافعة": "وهذا يؤكد أن إسرائيل هي التي تصمم وتقود سياسة أمريكا الشرق أوسطية".

وحذر من ذلك بقوله: "انصياع النظم العربية لهذه السياسة سيفضي إلى كارثة عربية جديدة..احذروا المصيدة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة نافعة حيث قال وليد الطيب : " وكل نكسة منذ 2000 بتسمع من يقول ايران هي السبب " .

وأضاف آخر: " دايما اسرائيل تبحث عمن ينفذ اهدافها.. لأنها تريد "عسل بدون نار".



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