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تعليم الجيزة: إغلاق 25 مركزًا للدروس الخصوصية

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متابعات- حنان حمدتو

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الجيزة

وزارة التربية والتعليم

االلواء احمد راشد

قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة  بحصر شامل لكل مراكز الدروس الخصوصية الواقعة بنطاق المحافظة لبدء إجراءات غلق كل المراكز المخالفة.

وأكد المحافظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور كافة القيادات التنفيذية أن مديرية التربية والتعليم قد أعدت مقترحات بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.

وأكد أنه تم غلق 20 مركز للدروس الخصوصية خلال الشهر الماضي مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد حملات غلق موسعة للمراكز لما لها من أضرار على اولياء الامور من استنزاف للموارد المادية وعدم تلقى الطلاب للمواد العلمية الصحيحة  ، إضافة الى وجود العديد من المراكز بها محاضرين غير مؤهلين تربوياً والغرض الأساسي منها هو تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية  ، كما أنه تم غلق 5 مراكز شهيرة خلال الأسبوع الحالى بحى العمرانية وهم سنتر الهدى بشارع عثمان محرم وسنتر الصفوة بشارع ترعة الزمر وسنتر الحرية بشارع خاتم المرسلين وسنتر الفريد وسنتر العراقى بشارع عز الدين عمر .


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