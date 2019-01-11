السياحة: وضع مجموعة من الضوابط المنظمة للعمل في مجال الغوص

11 يناير 2019 - 10:59 ص

فى إطار رؤية وزارة السياحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة و تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 و التى من بينها الحفاظ على الحياة تحت الماء و على البر، كما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

و حيث أن أحد أهم ركائز خطة الإصلاح الهيكلي هى رفع كفاءة العنصر البشرى من أجل توفير منتج سياحى يليق بسمعة مصر، فإنه بالتعاون مع وزارة السياحة تقوم غرفة الغوص بالإعداد لبرنامج تدريب شامل لجميع العاملين فى هذا النشاط و خاصة طاقم يخوت السفارى و مرشدى رياضة الغوص.

و سيتم إلزام العاملين في هذا المجال بالحصول على هذا التدريب، وربط ذلك بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة لضمان إلمام جميع العاملين بمتطلبات الحفاظ على البيئة البحرية، وكذلك منع الممارسات الخاطئة مع السائح و الحياة البحرية.

هذا وسوف تبدأ التدريبات عن طريق غرفة الغوص المنتخبة، حيث سيتم تدريب عدد 1500 شخص من العاملين بمراكب السفارى بجميع التخصصات، وكذلك 450 من مرشدى الغوص لمدة يوم واحد على مدار 3 اشهر بداية من النصف الثانى من الشهر الجارى وحتى شهر مارس القادم، وذلك بمحافظتى البحر الأحمر و جنوب سيناء على يد خبراء متخصصين فى هذا المجال.

كما قامت الوزارة بالاتفاق مع غرفة الغوص بوضع مجموعة من الضوابط المنظمة للعمل فى مجال الغوص، وسيتم التواصل بين الجانبين تباعا لوضع هذه الضوابط فى اطار تنفيذى يتم تطبيقه بشكل مؤسسى ملزم لجميع العاملين فى هذا المجال، بما يضمن سلامة البيئة البحرية وإتباع الارشادات السليمة والحفاظ على البيئة.