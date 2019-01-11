"لاسارتي" يوافق على رحيل "جابر" في يناير

11 يناير 2019 - 10:59 ص

وافق الأورجاني مارتن لاسارتى، مدرب الأهلى على إعارة ميدو جابر صانع ألعاب جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن نجح النادي فى التعاقد مع أكثر من لاعب فى مركزه وعلى رأسهم رمضان صبحى وحسين الشحات.

وتلقى "جابر" أكثر من عرض للرحيل أبرزهم من الاتحاد السكندرى وإنبى والجونة وسموحة، إلا أن اللاعب يتحفظ حتى الآن على فكرة الإعارة، مشترطًا البيع النهائى حال الرحيل أو البقاء داخل صفوف الأهلى فى الفترة المقبلة.