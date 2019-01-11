"مستقبل وطن": الحزب سيقود الجماهير وسيعمل على تذليل العقوبات

11 يناير 2019 - 10:55 ص

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن تصويت أكثر من 16 دولة لصالح الملف المصري لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 من أصل 18 دولة لهم حق التصويت، يؤكد العديد من الحقائق ومنها أن هناك 16 دولة تثق في البنية التحتية والأساسية لمصر، وقدرتها علي الاستعداد لتنظيم البطولة رغم ضيق الوقت، مؤكدًا سنعمل من خلال كافة الأعضاء في جميع المحافظات على قيادة الجماهير المصرية والعمل على تذليل كافة العقوبات.

وأكد هلال في تصريحات صحفية، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادة قوتها الإقليمية والناعمة فهناك ثقة تامة من الدولة الأفريقية في أن مصر بلد أمنة وبها قيادة سياسية قوية وحكومة قادرة علي حل اي أزمات مشيرًا إلى أن هناك 16 دولة لديها ثقة في أن مصر قادرة علي أنجاح ثالث أقوي بطولة في العالم بعد أن فشلت الكاميرون في التجهيز للبطولة رغم أنها تستعد من أربع سنوات .

وأضاف أن حزب مستقبل وطن سيكون بدعم الحكومة المصرية وسيساعد من خلال كوادره على تذليل كافة العقوبات وحث المواطنين على المشاركة بفاعلية في البطولة، مشيرًا إلى أن المصريون سيعملون على انجاج البطولة بكل الطرق من أجل سمعة مصر الدولية.