"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

11 يناير 2019 - 10:51 ص

هاجم الإعلامي تامر أمين، المسؤولين في الحديقة اليابانية ، متهما إياهم بمساعدة الأطفال على شرب الشيشية.

وقدم "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار" ووجه بلاغا للنائب العام المستشار نبيل صادق على الهواء ضد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضد مسئولي الحديقة، متسائلا: "كيف يسمح بتنزيل طلبات مضرة بالصحة العامة لأطفال في هذه السن، يجب تشريع قانون يمنع تدخين الشيشة أو تقديمها لمن تحت سن معينة مثل الفنادق".

و أضاف ، "تدخين الشيشة لا يقل ضررا عن شرب الخمر، ولابد من وجود تقنين للأماكن التى تقدم هذا النوع من الطلبات، وفي حالة المخالفة يغلق المكان ويغرم ماليا حتى لا يسمح لأطفالنا بتعاطي الشيشة في سن صغيرة.