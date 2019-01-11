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التخطيط: تأهيل القيادات النسائية بالجهاز الإداري للدولة

الحياة السياسية

هالة السعيد
ارشيفية

متابعات حنان حمدتو

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هالة السعيد

المعهد الفومى للادارة

حدد المعهد القومى للإدارة، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مجموعة من  الاختبارات لبرنامج تأهيل القيادات النسائية بالجهاز الإداري للدولة والذى يستمر حتي الأحد المقبل وذلك في إطار الإلتزام بتمكين المرأة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع.

و قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، أن البرنامج يهتم  بالقيادة السياسية بالمرأة، لافتة إلى إطلاق الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية في مارس 2017 بمبادرة من رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 بكونه عام المرأة المصرية.

وأضافت فى بيان لها أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي بهدف بناء قدرات المرأة وسعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم تأهيل المرشحات اللاتي اجتزن البرنامج بالكامل للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك العمل على ربط برنامج القيادة المقترح بالبرامج المناظرة على المستوى الدولي، مثل البرامج التي تطرحها مدرسة هارفرد كينيدي، وارتون، إنسيد وغيرها، وذلك تمهيدا لتنفيذ برنامج تدريبي مدته أسبوع يعقد في مصر كل عام، وسيتم العمل كذلك على توفير منحة للتدريب في أرقى المؤسسات الدولية مدتها عام لأفضل ثلاث خريجات من برنامج القيادة.

و أكدت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن البرنامج يهيئ المرأة لتولي المناصب القيادية والتي قد تشمل مناصب في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، مناصب مساعدين الوزراء، وغير ذلك، مشيرة إلى أن هذا الطرح لا بد وأن يأتى مدعوما بإطار تشريعي يحد من التمييز في التعيينات والترقي إلى المناصب القيادية في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن يفعل من آليات الحوكمة المستجيبة للنوع على المستويين المحلي والمركزي.

واضافت إن الاختبارات التي تجري حاليًا بمقر المعهد القومي للإدارة لعدد 60 قيادة مرشحات من الوزارات وبعض الهيئات الحكومية تتضمن اختبارات في مجالات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية ومجال الإدارة بالإضافة إلى اختبار سمات شخصية للمرشحات، وذلك تمهيدا للمشاركة في البرنامج الذي بدوره سيحتوي على موضوعات تدريبية فعالة مثل قيادة التغيير، القيادة الفعالة، مهارات التفاوض الناجح، مهارات التواصل، إدارة الأفراد، وصنع القرار ، فضلا عن بعض الموضوعات المستجيبة للنوع مثل المرأة والتنمية المستدامة، وعدم التمييز /المساواة فى بيئة العمل، وآليات الحد من التحرش وأنواعه، موضحة أنه في نهاية البرنامج سيتم تسليم المشاركات شهادة معتمدة للقيادة فى الجهاز الإدارى للدولة.


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