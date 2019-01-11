مفاجأة كارثية بوفاة ضحية عمود الإنارة بالبحيرة

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المحور

كشف أحمد قيدة، عم الطالب مصطفى إسماعيل، ضحية سقوط عمود إنارة بالبحيرة، تفاصيل الواقعة، قائلا :" إن العمود سقط على الطالب وتوفى في الحال"، لافتًا إلى أن مجلس المدينة في دمنهور لم يضع العمود على أسس سليمة. 

وأضاف "قيدة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الطالب كان العائل الوحيد لأسرته وفي آخر عام في الجامعة، ولديه 3 أشقاء، معقبا: "جوز أخته كان بيجهز التانية، وأخوه أصغر منه". 

وتابع: "مصطفى ليس الضحية الأولى ولن يكون الأخيرة"، مؤكدًا أن شركة الكهرباء والمحليات هم المسئولين عن الواقعة، معقبا: "مصطفى قال لوالدته قبل وفاته أنا هرجعلك في أي وقت شهيد.

وأوضح عم الطالب، أن المحافظ أرسل سيارة إسعاف فقط، ولكنه لم يعز الأسرة ولم يتواصل معهم مثلما قيل في مواقع التواصل الاجتماعي.



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