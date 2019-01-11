"فضالي" يتفقد المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

11 يناير 2019 - 10:37 ص

أجرى المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق جولة تفقدية رافقه المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بعدد من محطات الخط الثالث التى تم إنشاؤها بمواصفات اوروبية وهى هارون و الف مسكن ونادى الشمس وهليوبوليس.

وجاءت الجولة التفقدية قبل أيام من استعداد الشركة لافتتاح المرحلة، وشارك بالزيارة المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الثالث، والمهندس عزت عفيفى مدير عام تشغيل محطات الخط الثالث، وأحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، ومن المقرر حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المحطات.