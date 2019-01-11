طلب مهم لـ"الجبالي" من الرئيس

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حماس

فلسطين

صدى البلد

تهاني الجبالي

قالت المستشارة تهاني الجبالي، إن القضية الفلسطينية قضية شعب، وقضية أرض وشرعية دولية ولابد أن تعود الدولة الوطنية بصرف النظر عن وجود هذه السلطة أو هذا الانقسام، وفكرة إقامة السلطة حتى يتناحر حولها أبناء الشعب الواحد ضياع للقضية للفلسطينية.

وطالبت "الجبالي"، خلال حوارها ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن المصالحة بين فتح وحماس الذي يشهد مشهد انقسامي عبثي.

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية عمرها 70 عامًا، ولا يجب  التعامل معها  ومع الشعب الفلسطيني من خلال انقسام السلطة فالقضية أسبق من السلطة.



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