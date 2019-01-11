تحليل نووي لـ"رونالدو" في تهمة الاغتصاب

11 يناير 2019 - 10:18 ص

أصدرت الشرطة الأمريكية في لاس فيجاس أمراً بتحليل الحمض النووي للاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الايطالي، لمطابقته بعينات علي احدى السيدات وجهت له تهمة الاغتصاب.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الشرطة أصدرت هذا الأمر إلى محكمة إيطالية مؤخرا.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "يمكننا تأكيد أنه تم تقديم طلب رسمي إلى السلطات الإيطالية".

وتقول كاثرين مايورجا 34 عاما أن اللاعب البرتغالي اغتصبها بفندق في لاس فيجاس عام 2009.

وتتابع محاميتها ليزلي ستوفال الإجراءات المدنية من خلال محكمة في لاس فيجاس.

ونفى رونالدو هذا الادعاء وقال محاميه بيتر كريستيانسن إن موكله يصر على أن العلاقة كانت بموافقة الطرف الآخر وليست اغتصابا.