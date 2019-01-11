» شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها

11 يناير 2019 - 09:59 ص

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أدت من خلاله وصلة رقص علي أغنية "حلاوة روح" للمطرب حكيم، والتي غناها في فيلمها "حلاوة روح" الذي قامت ببطولته.

وأدي الأغنية أحد المطربين المغمورين وليست بصوت النجم حكيم، حيث أدث وصلة الرقص في عيد ميلاد إحدى صديقاتها.

طلبت الفنانة اللبنانية رولا يموت الصلح مع شقيقتها النجمة هيفاء وهبي وإنهاء الخلافات بينهما على الهواء، موضحة أنها تتمنى إغلاق كل القضايا التي دامت بينهما سبع سنوات في المحاكم.

وقالت رولا في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "تحت السيطرة"، الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة، إنها الشقيقة الصغرى لهيفاء ومن المفترض أن تكون المبادرة من خلال الأخيرة، ولكنها تريد الاستمرار في القضاء.

وأكدت أنها لم تحاول الحديث معها للصلح لأنها اختارت القضاء، وخلال الحلقة طلبتها على هاتفها لكنه كان "مشغول".

ووجهت يموت رسالة لشقيقتها هيفاء وهبي، أكدت فيها أنها تكن لها كل الاحترام والمحبة، وأنها اشتاقت لها كثيرًا، مضيفة: "يارب تكون سنة خير عليكي وللمرة الثالثة أخذت براءة في القضايا المتداولة بيننا، اشتقت لك وأكن لك كل الاحترام والمحبة".

وطلبت من الله أن يحنن قلبها عليها قائلة: "الله يحنن قلبك علي، بعض الأشخاص لا يريدون أن نتصالح ونعيش حياتنا سويًا".

وكانت حرب ضروس قد اشتعلت منذ سنوات بين هيفاء وهبي وشقيقتها رولا يموت، لأسباب متعددة منها غيرة الثانية من الأولى، التي ترى أنها أجمل من شقيقتها وتستحق الشهرة أكثر منها.

كما نشرت رولا يموت، عمليات التجميل التي أجرتها شقيقتها هيفاء وهبي بالأرقام والتكاليف في مختلف مناطق جسدها، وحسب ما قالت بلغت تكلفة عمليات التجميل 37.500 ألف دولار، فرفعت هيفاء دعوى قضائية عليها لتكف عن نشر أخبار تسيء إليها.

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