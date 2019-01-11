أمريكا تسحب قواتها من سوريا.. تعرف علي السبب

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انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

سوريا

أمريكا

القوات المسلحة

القيادة المركزية

المعدات العسكرية

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في سحب المعدات العسكرية من أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك وفقا لخطط الانسحاب التي اعتمدتها تجاه القضية السورية.

وقال مصدر لفضائية "سي إن إن" الأمريكية، فإن الدفعة الأولى من "المعدات العسكرية البرية" الأمريكية غادرت سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

 ولم تحدد القناة نوع المعدات التي تم سحبها، وكذلك إلى أين نقلت وكيف؟

وأشارت المصادر إلى أنه، كما هو متوقع، ستنسحب القوات الأمريكية أولًا من الجزء الشمالي من البلاد.

وقالت القناة إن الدور القيادي في عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا تم تعيينه للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، كما أكدت أنه سيتم استخدام السفن والطائرات والمروحيات والمركبات البرية لسحب القوات الأمريكية.

 يذكر أنه في نهاية العام الماضي، أعلن ترامب عن بداية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وقد غادرت أول دفعة من الجنود بالفعل البلاد، لكن بعد ذلك قال رئيس البيت الأبيض إنه لم يعد قط بسحب سريع للقوات الأمريكية من سوريا.


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