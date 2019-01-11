11 يناير 2019 - 09:05 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 يناير.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.8717 جنيه للشراء، و17.9564 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.3612 جنيه للشراء و20.4649 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.7453 جنيه للشراء و22.8639 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1126 جنيه للشراء و18.2058 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 16.4655 جنيه للشراء و16.5466 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.6006 جنيه للشراء و2.6151 جنيه للبيع