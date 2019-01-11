البورصة المصرية تربح 8 مليارات جنيه في 4 جلسات

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البورصة تربح 4 مليارات جنيه

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة عيد الميلاد المجيد مكاسب بلغت نحو 8 مليارات جنيه؛ ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر765 مليار جنيه، مقابل 1ر757 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 1ر1%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 77ر0 في المائة ليسجل مستوى 1367 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 01ر1 في المائة ليبلغ مستوى 687 نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 39ر0 في المائة ليبلغ مستوى 1724 نقطة، وسجل مؤشر/إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 2 في المائة ليبلغ مستوى 13612 نقطة.
وأشار إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي؛ لتبلغ 3ر4 مليار جنيه من خلال تداول 761 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 700 مليون ورقة منفذة على 82 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 4ر2 مليون جنيه من خلال تداول 1ر4 مليون ورقة منفذة على 470 عملية.. مشيرا إلى أن الأسهم استحوذت على 04ر91 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 96ر8%.
ولفت إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 02ر70% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على 05ر18% والعرب على 93ر11%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 40ر207 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 46ر116 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي بيع قدره 96 ر236 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي.. بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 80ر140 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف التقرير أن المؤسسات استحوذت على 65ر44% من المعاملات في البورصة، في حين كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35ر55%.. بينما سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 78ر78 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفيما يتعلق بسوق السندات، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 365 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 369 ألف سند تقريبا.

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