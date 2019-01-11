» مصر ترحّل ألمانيا داعشيا من مطار القاهرة

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رحّلت السلطات المصرية الشاب الألماني من أصل مصري، محمود عمرو محمد عزت عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، إلى خارج البلاد ، عقب ضبطه حال وصوله مصر قادما من السعودية عبر ميناء القاهرة الجوي.
وقالت السلطات الأمنية المصرية إن المدعو محمود عزت - طالب بالجامعة الإسلامية في السعودية - تم ضبطه منذ عدة أيام حال وصوله للبلاد ، وتوافر معلومات بأنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الداعشية الموجودة فى سيناء.
وأضافت السلطات المصرية أنه نظرا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية، قررت السلطات المصرية ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به - ألمانيا - وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية.
على صعيد آخر؛ ضبطت السلطات المصرية ألمانيًا آخر من أصل مصري ويدعى عيسى إبراهيم الصباغ - والبالغ من العمر 19 عاما - قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، والعثور بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء.
وأضافت السلطات الأمنية المصرية أنه بفحص موقفه تبين قناعته بمفاهيم تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك ، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء، وأشارت السلطات المصرية إلى أنه تم تقنين إجراءاته تمهيدا لترحيله إلى بلد الجنسية.
يذكر أن المدعو عيسى الصباغ سبق صدور قرار لوالده عام 2007 بالموافقة على اكتسابه الجنسية الألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وسريان ذلك عليه بالتبعية لوالده لكونه قاصرا.

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