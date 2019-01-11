نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة مدوية عن بذور الطماطم

11 يناير 2019 - 01:00 ص

أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ما تردد عن وجود بذور طماطم مفيرسة "شائعة تثير البلبلة"، مضيفا: "نحن الأكثر حرصًا على صحة المصريين".



وأوضح "عبدالدايم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن الوزارة أوقفت استيراد البذور المفيرسة "023" العام الماضي وبعد ذلك تم فتح باب استيرادها بعد فحصها والتأكد من خلوها من المرض.



وتابع: "إحنا مش محتاجين كلام نقيب الفلاحين لأننا عارفين إن البذور (023) مفيرسة، إحنا قمنا بفحصها وقمنا بدورنا، ونقعد نتكلم كل شوية في الإعلام ونثير البلبلة، هذا ليس مطلوبًا في الوقت الحالي".

