توفيق عكاشة: "الرئيس السيسي حط إيده في المكان الصح"

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس سابق عصره، حيث خلق توازنات مع كل قوى العالم، مضيفا: "أقسم بالله لو مش معجب بما حققه الرئيس مكنتش هتكلم".
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "عيب يا حكام قطر، انتم صعبانين عليا، اقرأوا التاريخ، واعرفوا مين مصر.. الفقر مش عيب، مصر كانت أغنى الدول".
وأضاف"عكاشة" أن  الإخوان يدعون أن مصر ستنقل مياه إلى إسرائيل، قائلا: "يا جهلة يا أغبياء.. شوفوا تاريخ مصر الأول".


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