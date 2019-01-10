  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:25 ص
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

هذا ما قالته الخارجية الأمريكية عن الرئيس السيسي

ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة وبحوزته حشيش في بني سويف

برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن "الحشيش" في مصر

بومبيو

هذا هو سر زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر

أرشيفية

لهذه الأسباب.. القاهرة في المرتبة الخامسة لتعاطي الحشيش

أرشيفية

عقوبات «مغلظة» تُلاحق مستخدمي المكبرات بالمساجد والمدارس

البرلمان

البرلمان يُغلق ملف شطب الأحزاب غير الممثلة بالمجلس

عيسى الصباغ

«بي بي سي»: الألمانيان المختفيان في مصر محتجزان

البرلمان

"النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

«واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي

الدستور

أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور

خبير تغيرات مناخية يوضح:

هذا هو تأثير الموجة الباردة علي المحاصيل الزراعية

آخر الأخبار

فلاح يروى حقله فتبتلعه الأرض
فلاح يروى حقله فتبتلعه الأرض

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

طائرة تقلع فى 2019 وتهبط به في 2018

#

شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود

#

بالفيديو.. سفير يقابل المارة داخل توكتوك

#

نجلة هند رستم: هذا الأمر أغضب والدتي كثيرا

أكد محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية في الفترة الحالية تؤثر تأثيرًا سلبيًا على المحاصيل الزراعية، موضحًا أن الموجات الباردة مستمرة خلال شهر يناير، على الرغم من أن هذه الفترة مهمة جدًا للزراعة.
وأوضح «فهيم» خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء  الخميس، أن الموجات الباردة تؤدي إلى نقص النمو لدى النبات، وعدم القدرة على امتصاص الماء.
وأضاف أستاذ التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، أن موجات السقيع تضرب المحاصيل الزراعية وتؤثر على الأوراق ونمو الخضروات والفواكه.
وتابع: «المزارعين اللى بتجمع الطماطم والبتنجان كل أسبوع دلوقتي هتجمع كل أسبوعين بسبب البرودة وهذا هيتسبب في قل المعروض في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكاتدرائية الجديدة
» هذا هو تأثير الموجة الباردة علي المحاصيل الزراعية
» تفاصيل مباحثات الوفد الأمني المصري مع "هنية"
» 6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟
» ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
» "النقض" تخفف حكم إعدام الراقصة شمس
» بومبيو أول مسؤول أمريكي يزور أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» فلسطين تحسم الجدل حول زيارة وفد عراقي لإسرائيل
» شيرين لـ«صلاح»: مبروك يا فرحة قلبي
» إزالة التعديات على مساحة 1,1 مليون فدان

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان