» هذا هو تأثير الموجة الباردة علي المحاصيل الزراعية

10 يناير 2019 - 10:30 م

أكد محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية في الفترة الحالية تؤثر تأثيرًا سلبيًا على المحاصيل الزراعية، موضحًا أن الموجات الباردة مستمرة خلال شهر يناير، على الرغم من أن هذه الفترة مهمة جدًا للزراعة.



وأوضح «فهيم» خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء الخميس، أن الموجات الباردة تؤدي إلى نقص النمو لدى النبات، وعدم القدرة على امتصاص الماء.

