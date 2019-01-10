  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:25 ص
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

هذا ما قالته الخارجية الأمريكية عن الرئيس السيسي

ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة وبحوزته حشيش في بني سويف

برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن "الحشيش" في مصر

بومبيو

هذا هو سر زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر

أرشيفية

لهذه الأسباب.. القاهرة في المرتبة الخامسة لتعاطي الحشيش

أرشيفية

عقوبات «مغلظة» تُلاحق مستخدمي المكبرات بالمساجد والمدارس

البرلمان

البرلمان يُغلق ملف شطب الأحزاب غير الممثلة بالمجلس

عيسى الصباغ

«بي بي سي»: الألمانيان المختفيان في مصر محتجزان

البرلمان

"النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

«واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي

الدستور

أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور

لبنان: ما يحصل على الحدود اعتداء إسرائيلي على بلادنا

عرب وعالم

لبنان
لبنان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إحصائية صادمة بسوريا.. 3600 برميل متفجر في 2018

#

الرئيس الأمريكي: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض

#

حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"

#

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

اعتبر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، الخميس، أن الخروقات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية "اعتداء" على البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس من "قصر بعبدا" الرئاسي شرقي بيروت، عقب اجتماع طارئ مع الرئيس ميشال عون، بحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية؛ لبحث "الاختراقات الإسرائيلية للحدود الجنوبية".
وصباح الخميس، رصد الجيش اللبناني، "أعمالا للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية لبناء أجزاء من جدار إسمنتي" قرب منطقة كفركلا الجنوبية على النقاط المتنازع عليها، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.‎
وقال المجلس إن "ما يحصل على الحدود الجنوبية للبنان من قبل جيش العدو الإسرائيلي هو اعتداء على الأراضي اللبنانية وخرق للقرار الدولي 1701".
وأعلن أن "لبنان قرر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، اعتراضاً على الخروقات الإسرائيلية، وتكثيف حراك لبنان الدبلوماسي مع دول مجلس الأمن لشرح موقف البلاد".
وطالب المجلس بـ"اجتماع طارئ للجنة الثلاثية (ممثل عسكري عن لبنان وعن إسرائيل وعن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل")؛ لبحث هذه الخروقات".
وشدّد البيان على أن "لبنان سيستكمل مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية، وسيطلب من "اليونيفيل" العاملة في جنوب البلاد تحمل مسؤولياتها في تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على أمن الحدود".
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي قضى بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل بعد حرب تموز 2006.
وتضمن القرار انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "اليونيفيل".
والخط الأزرق، هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى.
وفي أبريل/نيسان 1996، وقع اتفاق "رسم الحدود" برعاية اليونيفيل، بأن لا يبني الطرف الإسرائيلي أي جزء من هذا الجدار في النقاط المتنازع عليها.
والخميس، عقد اجتماع عسكري ثلاثي، في موقع الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة الحدودية، بحضور ضباط من "يونيفيل" والجيشين اللبناني والإسرائيلي.
وركزت المناقشات، بحسب بيان لليونيفيل، على موضوع الأنفاق والأعمال الهندسية الجارية قرب الخط الأزرق".
وتطرقت المناقشات إلى "تعاون الأطراف مع اليونيفيل من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها، والاستخدام الأمثل لآليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها البعثة للحفاظ على الهدوء السائد على الخط الأزرق".
من جهته، قال الجيش اللبناني، في بيان، إن "الجانب اللبناني أدان (خلال الاجتماع الثلاثي) استمرار خروقات جيش العدو الإسرائيلي البرية والبحرية الجوية، التي تنتهك الخط الأزرق والقرار 1701 والسيادة اللبنانية، وتهدد باستئناف الأعمال العدائية".
وشدد على "ضرورة الانسحاب الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر".
وأشار الجيش أنه "ناقش موضوع التنصت والتشويش على شبكة الاتصالات اللبنانية"، مطالباً بـ"التوقف الفوري عن إرسال رسائل التهديد إلى هواتف المواطنين اللبنانيين من قبل العدو الإسرائيلي".
وبشكل دوري، تعقد الاجتماعات الثلاثية بين كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والإسرائيلي واليونيفيل، تحت رعاية الأخيرة منذ نهاية حرب 2006.
وتضم اليونيفيل حالياً حوالي 10 آلاف و500 جندي حفظ سلام يقومون بنحو 14 ألف نشاط عملياتي شهرياً. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكاتدرائية الجديدة
» هذا هو تأثير الموجة الباردة علي المحاصيل الزراعية
» تفاصيل مباحثات الوفد الأمني المصري مع "هنية"
» 6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟
» ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
» "النقض" تخفف حكم إعدام الراقصة شمس
» بومبيو أول مسؤول أمريكي يزور أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» فلسطين تحسم الجدل حول زيارة وفد عراقي لإسرائيل
» شيرين لـ«صلاح»: مبروك يا فرحة قلبي
» إزالة التعديات على مساحة 1,1 مليون فدان

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان