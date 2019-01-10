تركيا تعزز قواتها على الحدود مع سوريا

10 يناير 2019 - 11:20 م

وصلت تعزيزات عسكرية تركية، الخميس، إلى قضاء "إلبيلي"، بولاية كليس، الحدودية مع سوريا.



وأفاد مراسل الأناضول، أن رتلا عسكريا استقدمه الجيش التركي من مختلف ثكناته العسكرية إلى كليس، بهدف نشرها على القطع العسكرية المنتشرة مع سوريا.



وأوضح أن الرتل يضم عربات عسكرية ودبابات.

