  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:51 م
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

هذا ما قالته الخارجية الأمريكية عن الرئيس السيسي

ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة وبحوزته حشيش في بني سويف

برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن "الحشيش" في مصر

بومبيو

هذا هو سر زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر

أرشيفية

لهذه الأسباب.. القاهرة في المرتبة الخامسة لتعاطي الحشيش

أرشيفية

عقوبات «مغلظة» تُلاحق مستخدمي المكبرات بالمساجد والمدارس

البرلمان

البرلمان يُغلق ملف شطب الأحزاب غير الممثلة بالمجلس

عيسى الصباغ

«بي بي سي»: الألمانيان المختفيان في مصر محتجزان

البرلمان

"النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

«واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي

الدستور

أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور

السجن 11 عاما لفلسطيني متهم بالتخطيط لاغتيال نتنياهو

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

أخبار متعلقة
#

السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس

#

أمريكي سجن بالخطأ 17 عامًا.. هكذا تم تعويضه

#

حل الكنيست وانقلاب يهدد نتنياهو

#

برلين تُرحل إلى الرباط مغربيًا أُدين في هجمات 11 سبتمبر

قضت محكمة إسرائيلية، يوم الخميس، بالسجن 11 عاما على رجل من القدس الشرقية يدعى محمد جمال رشدة، عقب اتهامه بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات العام الماضي.
واعتقل رشدة (31 عاما)، وهو من عرب إسرائيل، في 24 أبريل، واتُهم في 27 مايو بمخالفات إرهابية، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» على موقعها الإلكتروني.
وفي شهر يونيو، نشرت الشرطة الإسرائيلية مقطع فيديو يصور اعتقال رشدة في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية، حيث كان يسكن.
ولفتت الصحيفة إلى أن أهداف رشدة شملت اغتيال نتنياهو وبركات، بالإضافة إلى مباني تابعة للقنصلية الأمريكية في القدس، التي تم تحويلها منذ ذلك الحين إلى سفارة، وبعثة مسؤولين أمنيين كنديين تواجدوا في القدس لتدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حسبما ذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟
» ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
» "النقض" تخفف حكم إعدام الراقصة شمس
» بومبيو أول مسؤول أمريكي يزور أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» فلسطين تحسم الجدل حول زيارة وفد عراقي لإسرائيل
» شيرين لـ«صلاح»: مبروك يا فرحة قلبي
» إزالة التعديات على مساحة 1,1 مليون فدان
» «ترامب» يعلن مقاطعة مؤتمر «دافوس»
» بدء تركيب 6 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع
» «فيتوريا» مديرًا فنيًا للنصر السعودي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان