السجن 11 عاما لفلسطيني متهم بالتخطيط لاغتيال نتنياهو

10 يناير 2019 - 11:01 م

قضت محكمة إسرائيلية، يوم الخميس، بالسجن 11 عاما على رجل من القدس الشرقية يدعى محمد جمال رشدة، عقب اتهامه بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات العام الماضي.



واعتقل رشدة (31 عاما)، وهو من عرب إسرائيل، في 24 أبريل، واتُهم في 27 مايو بمخالفات إرهابية، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» على موقعها الإلكتروني.



وفي شهر يونيو، نشرت الشرطة الإسرائيلية مقطع فيديو يصور اعتقال رشدة في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية، حيث كان يسكن.

