برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن "الحشيش" في مصر

10 يناير 2019 - 10:50 م

أكد ممتاز دسوقي، عضو مجلس النواب، إن «مصر تعد من أكثر الدول العربية والأفريقية استهلاكًا للحشيش ويصل أعداد متعاطيه بالملايين في مصر، بحسب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واحتلت العاصمة المصرية القاهرة المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استخداما للحشيش، وفق مؤشر الأعشاب Weed Index 2018، الصادر عن وكالة ايه بي سي دي الألمانية للخدمات الإعلامية».



واوضح "دسوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «نسبة التعاطي مفزعة، والإحصائيات رسمية، تقول ذلك، فما بالك بالإحصائيات غير الرسمية».



وطالب بمبادرة على غرار الـ100 مليون صحة، ضد الحشيش«، مؤكدًا أن»الحشيش يعد البوابة الرئيسية لتعاطي المخدرات الأخرى، ويسبب أمراض السرطان والانفصام والوسواس القهري«.

