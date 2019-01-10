هذا هو سر زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر

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عقب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الأمريكي، قائلًا إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر وعدد من الدول العربية تصالحية لتحسين وجه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
وأوضح «بيومي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس،  أن وزير الخارجية الأمريكي لم يكن موفقًا عندما أثار الحديث عن مسألة نقل السفارة الأمريكية بفلسطين.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: «نحن بصدد إدارة أمريكية التزمت بالكثير من الوعود غير الناضجة»، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية لن تتنازل عن مواقفها بشأن القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط.
ولفت "بيومي" إلى أن التجارة مع الدول العربية والإفريقية تحقق فائضًا بالنسبة لمصر، والجانب الآخر تتراجع التجارة الأمريكية.

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