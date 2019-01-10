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موناكو الفرنسي يتعاقد مع بالو توريه حتى 2023

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فيديو..موناكو يتأهل لدور الـ 16 بكأس فرنسا
فيديو..موناكو يتأهل لدور الـ 16 بكأس فرنسا

المصريون ووكالات

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أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم فودي بالو توريه، قادمًا من ليل خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال النادي في بيان عبر موقعه الإليكتروني، "نود الإعلان عن التعاقد مع فودي بالو توريه بعقد يمتد حتى صيف عام 2023، وذلك بعد الاتفاق مع مسؤولي ليل على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
وشارك توريه الذي انتقل إلى ليل عام 2007، في نحو 50 مباراة مع ليل، منذ الموسم الماضي.
ومن جانبه، قال فاديم فاسيلييف، نائب رئيس النادي، "مرحبًا بك توريه في موناكو، إنه لاعب شاب وموهوب، قدم أداءً جيدًا في النصف الأول من الموسم، وسيستمر بالتحسن". -

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