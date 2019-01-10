  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:51 م
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

هذا ما قالته الخارجية الأمريكية عن الرئيس السيسي

ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة وبحوزته حشيش في بني سويف

برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن "الحشيش" في مصر

بومبيو

هذا هو سر زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر

أرشيفية

لهذه الأسباب.. القاهرة في المرتبة الخامسة لتعاطي الحشيش

أرشيفية

عقوبات «مغلظة» تُلاحق مستخدمي المكبرات بالمساجد والمدارس

البرلمان

البرلمان يُغلق ملف شطب الأحزاب غير الممثلة بالمجلس

عيسى الصباغ

«بي بي سي»: الألمانيان المختفيان في مصر محتجزان

البرلمان

"النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

«واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي

الدستور

أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور

سوريا تقيل مدربها الألماني بعد ثنائية الأردن بأمم آسيا

الرياضة

منتخب سوريا
منتخب سوريا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع شاب مصري في حادث سير

#

الأرجنتين تقيل مدربها سامباولي بعد الخروج من المونديال

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة الألماني بيرند شتانغه من تدريب الفريق جراء الهزيمة التي مني بها منتخب "النسور" من الأردن بثنائية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة بالإمارات.
وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان، "قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال، الألماني بيرند شتانغه، وتعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم عوضاً عنه".
وأضاف البيان "من المقرر أن يلتحق فجر إبراهيم غداً الجمعة للإشراف على تدريب المنتخب استعداداً لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري".
وحصد المنتخب السوري نقطة وحيدة في مباراتين، بعد أن تعادل سلبيًا مع فلسطين، وخسر بثنائية نظيفة أمام الأردن، ويلتقي في الجولة الثالثة مع أستراليا.
ولم يسجل المنتخب السوري أي هدف خلال المباراتين اللتين خاضهما أمام فلسطين والأردن بكأس الأمم الآسيوية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟
» ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
» "النقض" تخفف حكم إعدام الراقصة شمس
» بومبيو أول مسؤول أمريكي يزور أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» فلسطين تحسم الجدل حول زيارة وفد عراقي لإسرائيل
» شيرين لـ«صلاح»: مبروك يا فرحة قلبي
» إزالة التعديات على مساحة 1,1 مليون فدان
» «ترامب» يعلن مقاطعة مؤتمر «دافوس»
» بدء تركيب 6 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع
» «فيتوريا» مديرًا فنيًا للنصر السعودي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان