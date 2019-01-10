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فنزويلا.. مادورو يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

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تأجيل انتخابات الرئاسة في فنزويلا

المصريون ووكالات

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أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية تستمر حتى العام 2025. 
وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية في محكمة العدل العليا بالعاصمة كاراكاس، بمشاركة نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي. 
كما شارك في المراسم، رئيسا بوليفيا خوان إيفو مورليس، وكوبا ميغيل دياز- كانيل، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 90 بلدًا. 
وفاز نيكولاس مادورو، بولاية رئاسية ثانية، تنتهي عام 2025، في الانتخابات التي جرت في 20 مايو/ أيار الماضي، بحصوله على 68 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى. 
وعقب ذلك، أعلنت "مجموعة ليما"، التي تضم 14 دولة في الأمريكيتين، رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا. 
وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية كبيرة تحت إدارة مادورو، في وقت تعتبر فيه هدفًا لعزلة سياسية كبيرة في المنطقة وعقوبات مالية. 

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