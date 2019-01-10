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فلسطين تحسم الجدل حول زيارة وفد عراقي لإسرائيل

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السفير الفلسطيني لدى العراق، أحمد عقل
السفير الفلسطيني لدى العراق، أحمد عقل

وكالات

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إسرائيل

فلسطين

العراق

علق السفير الفلسطيني لدى العراق، أحمد عقل، على ما تداولته وسائل إعلام بشأن زيارة ثلاثة وفود ضمت سياسيين عراقيين إلى إسرائيل.

وقال عقل في لقاء متلفز إن "المعلومات المتوفرة لدى أجهزتنا، أستطيع من خلالها، أن أنفي زيارة أي سياسي عراقي في الفترة الأخيرة إلى إسرائيل".

وأضاف أن "هنالك زيارات شخصية أجراها بعض الكتاب والصحفيين والأكاديميين"، مشيرا إلى أن "عددا محددا من العراقيين الذين يحملون الجنسية الأجنبية هم من زاروا إسرائيل من أجل إقامة علاقة مع اليهود العراقيين الموجودين في إسرائيل".

وأكد أن "الحديث عن ذهاب سياسيين أو برلمانيين أو رجالات فكر من العراق إلى إسرائيل لا صحة له أبدا".

وأردف أن "إسرائيل مهتمة جدا بالعراق، ولديها جيوش إلكترونية عملت على خلق الخلاف داخل المجتمع العراقي في كافة النواحي".

وبين عقل، أن "إسرائيل تتصور أن هناك تباعدا بين السياسيين العراقيين والجمهور العراقي، وبالتالي أية قضية تطرح على السياسيين العراقيين سيكون لها صدى في داخل المجتمع العراقي، لذلك اختارت أسماء برلمانيين وشخصيات سياسية لتقول للجمهور أن هؤلاء الذين يمثلونكم جاءوا إلى إسرائيل".

وفي بيان على الموقع الرسمي للسفارة في العراق، قال السفير إنه عقد اجتماعا مع الشيخ عبد اللطيف الهميم، رئيس الوقف السني العراقي، وقد تم مناقشة عدة مواضيع منها التسريبات الأخيرة عن زيارات السياسين العراقيين إلى إسرائيل.

وأضاف: "أعلمنا سماحته أنه اتصل مع بعض من ذكرت أسماؤهم وقد نفوا ذلك وهو لا يعتقد أن التسريبات صحيحة وإنما هي بالون اختبار. وأكد لنا أن العراق لن يسمح لأي أحد بزيارة إسرائيل".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت مساء الأحد الماضي إن "ثلاثة وفود من العراق، ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الأخير".

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "زيارة الوفد العراقي الثالث إلى إسرائيل جرت قبل عدة أسابيع، والوفود ضمت شخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق".


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