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وزيرة الهجرة: تنظيم مائدة مستديرة لتنشيط السياحة

الحياة السياسية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

محمد فضل- متابعات

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السياحة

الهجرة

نبيلة مكرم

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة "إحياء الجذور 3" نهاية مارس المقبل بأستراليا، لافتة إلى أنه تم تنظيم مائدة مستديرة لتنشيط السياحة في مصر بمشاركة قبرص واليونان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اَخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم تامر أمين، أن مبادرة احياء الجذور هدفها الترويج للمشروعات التنموية في مصر وتنشيط السياحة، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تعمل على التسويق للدولة المصرية من خلال الجاليات في بعض الدول الأوروبية التي تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر مثل بريطانيا.

وتابعت: "نستخدم القوة الناعمة لمصر في الخارج للترويج للسياحة المصرية".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت تدشين "مؤسسة مصر تستطيع" لتكون همزة وصل بين العلماء في الخارج ووطنهم الأم مصر بهدف تعظيم الاستفادة من خبراتهم الكبيرة، وذلك في إطار فعاليات ختام مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن أعمال المؤسسة الوليدة ستنطلق قريبا، وأنه تم الانتهاء بالفعل وفي وقت قياسي من إجراءات تأسيس وتشكيل مجلس أمنائها.


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